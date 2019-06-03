ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин пытался обменять 5-долларовую купюру с приклеенным нулем

04.06.2019 17:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В отделение банка города Бреста обратился мужчина, 1992 г.р., который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил купюру достоинством 50 долларов. Банкнота вызвала сомнение в подлинности у сотрудника банка, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы. Как пояснил задержанный, данную купюру он получил при обмене денег на территории Украины и о том, что она может быть поддельная не догадывался. С целью установления подлинности банкноты была назначена экспертиза.

Брестчанин пытался обменять 5-долларовую купюру с приклеенным нулем

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз исследуемый денежный билет номиналом 50 долларов является 5-долларовой банкнотой, в которую внесены изменения путем наклеивания цифры «0», а также изменения текстов и изображений.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК Республики Беларусь.

С целью обезопасить граждан от получения фальшивой валюты, в том числе из-за границы, рекомендуется обменивать банкноты только в официальных обменных пунктах, в банках и не приобретать денежные билеты с рук.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В отделение банка города Бреста обратился мужчина, 1992 г.р., который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил купюру достоинством 50 долларов....
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Украинские пограничники задержали белоруса, который вез оборудование для вертолетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика