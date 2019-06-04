В Пинске пропал 15-летний подросток. Особые приметы: гипс на правой руке, тату – на левой

Источник материала: Полесская правда



Пинским ГОВД разыскивается пинчанин Даниил Андреевич Полюхович , 2004 года рождения. Как стало известно корреспонденту pinknews.by после ночевки у своей бабушки парень ушел, и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 -170, лицо овальное, смуглое, волосы прямые, короткие, светло-русые, размер обуви 42.

Особые приметы: на внешней стороне бедра правой и левой ноги имеются следы от ожогов, на указательном пальце левой руки имеется татуировка в виде отдельных букв. На правую руку наложен гипс.

Был одет в черную майку с длинными рукавами, брюки зеленого цвета с боковыми карманами, кроссовки красного цвета «Адидас».

Правоохранители просят откликнуться всех, кто имеет сведения о местонахождении подростка, сообщить их по телефону 102.