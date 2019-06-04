В Бобруйске на чердаке старых казарм произошло убийство

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в здании бывшей казармы убили 19-летнего парня. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемый уже задержан.





По данным следствия, четверо молодых людей ночью 4 июня находились на чердаке бывшей казармы в Бобруйске. В ходе распития спиртных напитков между двумя парнями возникла ссора — и один из них нанес удар ножом другому, затем скрылся с места происшествия. Девушка, находившаяся с молодыми людьми, вызвала скорую. К приезду медиков парень был мертв.





22-летний подозреваемый пытался спрятаться в этом же здании под сгоревшими досками и балками, однако вскоре был обнаружен. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело за убийство.