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В Бобруйске на чердаке старых казарм произошло убийство
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в здании бывшей казармы убили 19-летнего парня. Следователи
По данным следствия, четверо молодых людей ночью 4 июня находились на чердаке бывшей казармы в Бобруйске. В ходе распития спиртных напитков между двумя парнями возникла ссора — и один из них нанес удар ножом другому, затем скрылся с места происшествия. Девушка, находившаяся с молодыми людьми, вызвала скорую. К приезду медиков парень был мертв.
22-летний подозреваемый пытался спрятаться в этом же здании под сгоревшими досками и балками, однако вскоре был обнаружен. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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Подозреваемый уже задержан.
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