В Рогачевском районе 6-летний мальчик отравился бензином

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе шестилетний мальчик мальчик отравился бензином, сообщает «Свабоднае слова».

Инцидент произошел 3 июня в агрогородке Заболотье. Ребенок захотел пить и по ошибке сделал глоток из емкости, где был бензин.

Взрослые вызвали скорую. Мальчика забрали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

Ребенок воспитывается в многодетной благополучной семье.