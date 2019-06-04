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В Рогачевском районе 6-летний мальчик отравился бензином
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе шестилетний мальчик мальчик отравился бензином,
Инцидент произошел 3 июня в агрогородке Заболотье. Ребенок захотел пить и по ошибке сделал глоток из емкости, где был бензин.
Взрослые вызвали скорую. Мальчика забрали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.
Ребенок воспитывается в многодетной благополучной семье.
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Инцидент произошел 3 июня в агрогородке Заболотье. Ребенок хотел пить.
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