В Речицком районе в лесу до вечера искали пропавших пенсионерок

Источник материала: Tut.by

Две 75 и 76 летние жительницы деревни Якимовка Речицкого района ушли с утра в лес и к вечеру не вернулись. Родные забили тревогу. Чем закончились поиски пропавших, рассказали в МЧС.

На поиски пропавших женщин выехали милиция, работники МЧС и лесхоза.

Около девяти вечера женщины вышли на звук автомобиля. В медицинской помощи пенсионерки не нуждались.