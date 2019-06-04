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В Речицком районе в лесу до вечера искали пропавших пенсионерок
Источник материала: Tut.by
Две 75 и 76 летние жительницы деревни Якимовка Речицкого района ушли с утра в лес и к вечеру не вернулись. Родные забили тревогу. Чем
На поиски пропавших женщин выехали милиция, работники МЧС и лесхоза.
Около девяти вечера женщины вышли на звук автомобиля. В медицинской помощи пенсионерки не нуждались.
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На поиски пропавших женщин выехали милиция, работники МЧС и лесхоза.
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