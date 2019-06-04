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Убитую женщину и ее раненого мужа нашли в квартире в Барановичах
05.06.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Супругов обнаружили родители погибшей женщины днем 4 июня. Трагедия произошли на улице Орджоникидзе в г. Барановичи.
Дом на улице Орджоникидзе, в котором произошла трагедия. Фото: Екатерина БУБЕН
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Супругов обнаружили родители погибшей женщины днем 4 июня. Трагедия произошли на улице Орджоникидзе в г. Барановичи. Дом на улице Орджоникидзе, в котором...
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