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Убитую женщину и ее раненого мужа нашли в квартире в Барановичах

05.06.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Супругов обнаружили родители погибшей женщины днем 4 июня. Трагедия произошли на улице Орджоникидзе в г. Барановичи.

Убитую женщину и ее раненого мужа нашли в квартире в Барановичах

Дом на улице Орджоникидзе, в котором произошла трагедия. Фото: Екатерина БУБЕН

 
 
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  Супругов обнаружили родители погибшей женщины днем 4 июня. Трагедия произошли на улице Орджоникидзе в г. Барановичи. Дом на улице Орджоникидзе, в котором...
 
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