Устанавливается личность женщины, которая находилась около почтового отделения

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины, находилась около отделения почтовой связи по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 32, 26 мая 2019 года примерно в 15.30 часов.





Если вы узнали указанных женщину, просьба сообщить ее данные в ОВД администрации Ленинского района г.Бреста по телефонам +375298276658, +375295297120.



