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Устанавливается личность женщины, которая находилась около почтового отделения
05.06.2019 17:00 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины, находилась около отделения почтовой связи по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 32, 26 мая 2019 года примерно в 15.30 часов.
Если вы узнали указанных женщину, просьба сообщить ее данные в ОВД администрации Ленинского района г.Бреста по телефонам +375298276658, +375295297120.
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины, находилась около отделения почтовой связи по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 32, 26...
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