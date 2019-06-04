В квартире в Барановичах нашли мертвую женщину и ее раненого мужа

Источник материала: Tut.by

Барановичские следователи разбираются в обстоятельствах гибели местной жительницы, сообщает СК.

Тело женщины обнаружили 4 июня в квартире. Рядом с ней лежал без сознания ее 33-летний муж. Медики забрали с места происшествия мужчину. У него были обнаружены колото-резаные ранения.

По предварительной версии мужчина убил свою жену, а затем нанес себе удары ножом. Подозреваемый сейчас в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».