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В квартире в Барановичах нашли мертвую женщину и ее раненого мужа

05.06.2019 16:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Барановичские следователи разбираются в обстоятельствах гибели местной жительницы, сообщает СК.

Тело женщины обнаружили 4 июня в квартире. Рядом с ней лежал без сознания ее 33-летний муж. Медики забрали с места происшествия мужчину. У него были обнаружены колото-резаные ранения.

По предварительной версии мужчина убил свою жену, а затем нанес себе удары ножом. Подозреваемый сейчас в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

 
 
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По предварительной версии мужчина убил свою жену, а затем нанес себе удары ножом, чтобы скрыть преступление.
 
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