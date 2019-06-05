В Рогачеве в Друти утонул школьник

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве утонул подросток. Трагедия произошла вечером 5 июня.

Очевидцы сообщают, что примерно в шесть вечера парень с друзьями пошел купаться на реку Друть: нырнул, вынырнул чуть выше по течению, а затем ушел под воду.

Известно, что погибшему 15 лет, он ученик одной из рогачевских школ.