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В Рогачеве в Друти утонул школьник

06.06.2019 08:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве утонул подросток. Трагедия произошла вечером 5 июня.

Очевидцы сообщают, что примерно в шесть вечера парень с друзьями пошел купаться на реку Друть: нырнул, вынырнул чуть выше по течению, а затем ушел под воду.

Известно, что погибшему 15 лет, он ученик одной из рогачевских школ. 

 
 
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Известно, что погибшему 15 лет, он ученик одной из рогачевских школ.
 
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