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В Смолевичском районе двух мужчин засыпало землей. Понадобилась помощь спасателей

06.06.2019 09:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 5 июня в деревне Заречье Смолевичского района двух мужчин засыпало землей, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Мужчины проводили работы, когда в траншее для водопроводной сети обрушился грунт. Два человека оказались засыпаны землей (глубина траншеи около 2,5 м, ширина — 5 м).

Работники МЧС достали мужчин. Пострадавших отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.

 
 
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Мужчины проводили работы, когда в траншее для водопроводной сети обрушился грунт. Два человека оказались засыпаны землей (глубина траншеи около 2,5 м, ширина - 5 м).
 
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