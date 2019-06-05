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В Смолевичском районе двух мужчин засыпало землей. Понадобилась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Днем 5 июня в деревне Заречье Смолевичского района двух мужчин засыпало землей,
Мужчины проводили работы, когда в траншее для водопроводной сети обрушился грунт. Два человека оказались засыпаны землей (глубина траншеи около 2,5 м, ширина — 5 м).
Работники МЧС достали мужчин. Пострадавших отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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Мужчины проводили работы, когда в траншее для водопроводной сети обрушился грунт. Два человека оказались засыпаны землей (глубина траншеи около 2,5 м, ширина - 5 м).
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