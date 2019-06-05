ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове воруют велосипеды из подъездов и тамбуров

06.06.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

И с каждым днем их количество, к сожалению, увеличивается. Только за май текущего года в регионе было зарегистрировано 10 таких краж, а сначала года – 21. В большинстве своем причиной хищения становится халатность самих хозяев, которые оставляют велосипеды без присмотра.

По статистике большая часть краж двухколесных транспортных средств совершается из подъездов многоквартирных жилых домов. Лица, совершающие хищения, предусмотрительны: заранее просматривают наличие камер видеонаблюдения в подъездах. В случае их отсутствия – злоумышленники смело под покровом ночи проникают внутрь и совершают хищение велотранспорта. Можно констатировать, на территории Борисова участились случаи хищения из подъездов и тамбуров велосипедов с запирающими устройствами: навесные замки и тросы не останавливают воров от кражи.

В связи с этим стоит напомнить, что лестничная площадка в подъезде – не самое лучшее место для хранения велосипеда. Единственный гарантированный способ сберечь свое имущество – оставлять его в квартире.

В прошлом году в Борисове зафиксированы случаи, когда краденые велосипеды разукомплектовывали по частям, а затем делали совершенно новые: перекрашивали, клеили наклейки, выжидали какое-то время и перепродавали. Не исключается, что подобные случаи будут и в этом году. Поэтому хочется напомнить гражданам, что в случае покупки бывшего в употреблении велосипеда необходимо требовать у продавца паспорт. Не стоит приобретать имущество, если соответствующих документов у продавца нет: в данном случае вы рискуете стать владельцем краденого велосипеда.

Ниже приведены фотографии похищенных за последний месяц велосипедов на территории Борисовского региона. Если Вам попадался на глаза один из похищенных велосипедов либо Вы владеете информацией о том, где может находиться похищенное имущество, просим незамедлительно сообщить об этом в милицию по телефонам: (8-0177) 70-70-06, (8-0177)70-70-07 или по телефону «102». Конфиденциальность гарантируется!

https://minobl.mvd.gov.by/ru/

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Борисовского региона учащаются случаи краж велосипедов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Устанавливается личность женщины, которая находилась около почтового отделения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика