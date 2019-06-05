В Борисове воруют велосипеды из подъездов и тамбуров

Источник материала: Единство

И с каждым днем их количество, к сожалению, увеличивается. Только за май текущего года в регионе было зарегистрировано 10 таких краж, а сначала года – 21. В большинстве своем причиной хищения становится халатность самих хозяев, которые оставляют велосипеды без присмотра.

По статистике большая часть краж двухколесных транспортных средств совершается из подъездов многоквартирных жилых домов. Лица, совершающие хищения, предусмотрительны: заранее просматривают наличие камер видеонаблюдения в подъездах. В случае их отсутствия – злоумышленники смело под покровом ночи проникают внутрь и совершают хищение велотранспорта. Можно констатировать, на территории Борисова участились случаи хищения из подъездов и тамбуров велосипедов с запирающими устройствами: навесные замки и тросы не останавливают воров от кражи.

В связи с этим стоит напомнить, что лестничная площадка в подъезде – не самое лучшее место для хранения велосипеда. Единственный гарантированный способ сберечь свое имущество – оставлять его в квартире.

В прошлом году в Борисове зафиксированы случаи, когда краденые велосипеды разукомплектовывали по частям, а затем делали совершенно новые: перекрашивали, клеили наклейки, выжидали какое-то время и перепродавали. Не исключается, что подобные случаи будут и в этом году. Поэтому хочется напомнить гражданам, что в случае покупки бывшего в употреблении велосипеда необходимо требовать у продавца паспорт. Не стоит приобретать имущество, если соответствующих документов у продавца нет: в данном случае вы рискуете стать владельцем краденого велосипеда.

Ниже приведены фотографии похищенных за последний месяц велосипедов на территории Борисовского региона. Если Вам попадался на глаза один из похищенных велосипедов либо Вы владеете информацией о том, где может находиться похищенное имущество, просим незамедлительно сообщить об этом в милицию по телефонам: (8-0177) 70-70-06, (8-0177)70-70-07 или по телефону «102». Конфиденциальность гарантируется!