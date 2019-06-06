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Жительница Шарковщины с помощью чужого паспорта брала кредиты в банках

07.06.2019 15:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Шарковщины украла паспорт у соседки, а затем получала на него кредиты в банках, сообщает СК.

40-летняя жительница райцентра прошлым летом украла паспорт соседки, будучи у нее в гостях, а затем пыталась получить в нескольких банках Витебска кредиты на 15 тысяч рублей. 6,5 тысячи ей дали.

Когда все вскрылось, было возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в хищении паспорта и покушении на мошенничество в крупном размере.

Она частично возместила ущерб.

 
Теги: Витебск
 
 
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