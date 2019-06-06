Жительница Шарковщины с помощью чужого паспорта брала кредиты в банках

Источник материала: Tut.by

Жительница Шарковщины украла паспорт у соседки, а затем получала на него кредиты в банках, сообщает СК.

40-летняя жительница райцентра прошлым летом украла паспорт соседки, будучи у нее в гостях, а затем пыталась получить в нескольких банках Витебска кредиты на 15 тысяч рублей. 6,5 тысячи ей дали.

Когда все вскрылось, было возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в хищении паспорта и покушении на мошенничество в крупном размере.

Она частично возместила ущерб.