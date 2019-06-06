В первые часы после сильной грозы на Несвижчине журналисты «НН» узнали об ущербе, причиненном стихией

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня, 7 июля, разбушевавшаяся стихия причинила жителям Несвижского района ощутимый ущерб. Регион охватили сильный дождь, град и порывы ветра. В некоторых населенных пунктах от крупного града пострадали посадки на частных подворьях жителей, подтопило огороды.

В г.п. Городея во время сильной грозы молния попала в кровлю жилого дома, хозяева которого отсутствовали. О происшествии первыми сообщили соседи. Именно они, находясь на обеденном перерыве, заметили дым, стелющийся из-под чердачного перекрытия строения.

О других происшествиях в Несвижском районе — читайте на страницах «НН».

«НН»