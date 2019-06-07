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Охотник застрелил беременную тройней косулю, а егерь скрыл - оба попали под «уголовку»

07.06.2019 22:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приехавший на охоту в Беларусь россиянин застрелил беременную косулю, несмотря на то, что охота на самок в мае запрещена. Подробности инцидента сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Незаконную добычу беременной самки выявили госинспекторы в Белыничском районе. Рейдовая группа Витебской областной и Оршанской межрайонной инспекций установила, что самку косули вместе с 4 законно добытыми самцами подстрелил охотник-россиянин, а проводивший тур егерь закрыл глаза на нарушение и оформил документы на пятерых самцов.

Косуля вынашивала троих детенышей, которые вскоре должны были появиться на свет. Это выяснили, откопав останки животного, захороненные в лесу. Причиненный природе вред оценивается в 12 тысяч 240 рублей, участники охоты уже возместили эту сумму. Тем не менее в отношении обоих возбуждено уголовное дело. Известно, что егерь три года назад также привлекался к ответственности за незаконную охоту.

 
 
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Проводивший тур егерь закрыл глаза на нарушение и оформил документы на пятерых самцов.
 
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