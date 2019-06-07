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В одном из зданий «Мостовдрева» произошел взрыв: пострадавших нет
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 7 июня произошел взрыв газовоздушной смеси на предприятии ОАО «Мостовдрев»,
Спасателям сообщили о происшествии в 23.38. Произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла на территории ОАО «Мостовдрев». Взрыв не спровоцировал пожар.
В результате происшествия строение разрушено. Пострадавших нет, причина взрыва устанавливается.
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Поздно вечером 7 июня произошел взрыв газовоздушной смеси на предприятии ОАО «Мостовдрев», сообщает МЧС.
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