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В одном из зданий «Мостовдрева» произошел взрыв: пострадавших нет

08.06.2019 11:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 7 июня произошел взрыв газовоздушной смеси на предприятии ОАО «Мостовдрев», сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Спасателям сообщили о происшествии в 23.38. Произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла на территории ОАО «Мостовдрев». Взрыв не спровоцировал пожар.

В результате происшествия строение разрушено. Пострадавших нет, причина взрыва устанавливается.

 
 
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Поздно вечером 7 июня произошел взрыв газовоздушной смеси на предприятии ОАО «Мостовдрев», сообщает МЧС.
 
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