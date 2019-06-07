Мощный взрыв разрушил варшавский небоскреб

Источник материала: Вороновская газета





Одна из башен Варшавского хаба, строящегося роскошного гостинично-офисного комплекса в польской столице, сгорела.

По фото и видео с места инцидента можно увидеть, как пламя охватило верхние этажи недостроенного небоскреба.

Пожар начался в пятницу ближе к полуночи. Огонь охватил 3 верхних этажа башни. Чтобы падающие стройматериалы и леса никого не зацепили, здание пришлось оцепить. Пожар до поздней ночи тушили около 20 нарядов, примерно 120 спасателей.

Примерно в два часа ночи огонь почти полностью потушили. После этого пожарные продолжили заливать и держать ситуацию под контролем следующие 12 часов.

Во время пожара здание было пустым, пострадавших нет.

Комплекс офисных башен находится на юге Варшавы недалеко от станции метро Рондо Дасжинский.

СБ