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Мощный взрыв разрушил варшавский небоскреб

08.06.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мощный взрыв разрушил варшавский небоскреб

Одна из башен Варшавского хаба, строящегося роскошного гостинично-офисного комплекса в польской столице, сгорела.

Мощный взрыв разрушил варшавский небоскреб

По фото и видео с места инцидента можно увидеть, как пламя охватило верхние этажи недостроенного небоскреба.

Пожар начался в пятницу ближе к полуночи. Огонь охватил 3 верхних этажа башни. Чтобы падающие стройматериалы и леса никого не зацепили, здание пришлось оцепить. Пожар до поздней ночи тушили около 20 нарядов, примерно 120 спасателей.

Примерно в два часа ночи огонь почти полностью потушили. После этого пожарные продолжили заливать и держать ситуацию под контролем следующие 12 часов.

Во время пожара здание было пустым, пострадавших нет. 

Комплекс офисных башен находится на юге Варшавы недалеко от станции метро Рондо Дасжинский.

СБ
 
 
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Одна из башен Варшавского хаба, строящегося роскошного гостинично-офисного комплекса в польской столице, сгорела. По фото и видео с места инцидента можно увидеть,...
 
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