|
Мощный взрыв разрушил варшавский небоскреб
08.06.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Одна из башен Варшавского хаба, строящегося роскошного гостинично-офисного комплекса в польской столице, сгорела.
По фото и видео с места инцидента можно увидеть, как пламя охватило верхние этажи недостроенного небоскреба.
Пожар начался в пятницу ближе к полуночи. Огонь охватил 3 верхних этажа башни. Чтобы падающие стройматериалы и леса никого не зацепили, здание пришлось оцепить. Пожар до поздней ночи тушили около 20 нарядов, примерно 120 спасателей.
Примерно в два часа ночи огонь почти полностью потушили. После этого пожарные продолжили заливать и держать ситуацию под контролем следующие 12 часов.
Во время пожара здание было пустым, пострадавших нет.
Комплекс офисных башен находится на юге Варшавы недалеко от станции метро Рондо Дасжинский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из башен Варшавского хаба, строящегося роскошного гостинично-офисного комплекса в польской столице, сгорела. По фото и видео с места инцидента можно увидеть,...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)