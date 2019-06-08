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Устанавливается личность мужчины, который 28 мая находился в ТЦ "Корона"

09.06.2019 06:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г Бреста устанавливается личность мужчины, который 28.05.2019 находился в ТЦ "Корона", по адресу: г. Брест, ул. Московская 210.

Устанавливается личность мужчины, который 28 мая находился в ТЦ "Корона"

В случае, если Вы обладаете какой-либо информацией, просьба позвонить по номеру ±375295232506 либо +375298168099

Устанавливается личность мужчины, который 28 мая находился в ТЦ "Корона"

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД г Бреста устанавливается личность мужчины, который 28.05.2019 находился в ТЦ "Корона", по адресу: г. Брест, ул. Московская 210. В случае, если Вы...
 
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