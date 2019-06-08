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Брестские таможенники выявили незаконное перемещение детского питания

09.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 77 тысяч единиц детского питания в ассортименте стоимостью 40 тысяч рублей пытался незаконно ввезти иностранный перевозчик на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестской таможни.

Брестские таможенники выявили незаконное перемещение детского питания
Водитель автопоезда«Мерседес», следовавшего из Сербии в Россию, представил к таможенному оформлению документы, в которых товар был заявлен в меньшем количестве, чем фактически перемещался в грузовых отсеках.

По факту недекларирования товаров Брестской таможней начат административный  процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.

 

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