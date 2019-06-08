Брестские таможенники выявили незаконное перемещение детского питания

Источник материала: Полесская правда

Более 77 тысяч единиц детского питания в ассортименте стоимостью 40 тысяч рублей пытался незаконно ввезти иностранный перевозчик на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестской таможни.



Водитель автопоезда«Мерседес», следовавшего из Сербии в Россию, представил к таможенному оформлению документы, в которых товар был заявлен в меньшем количестве, чем фактически перемещался в грузовых отсеках.

По факту недекларирования товаров Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.