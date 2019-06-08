|
Брестские таможенники выявили незаконное перемещение детского питания
09.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Более 77 тысяч единиц детского питания в ассортименте стоимостью 40 тысяч рублей пытался незаконно ввезти иностранный перевозчик на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестской таможни.
По факту недекларирования товаров Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)