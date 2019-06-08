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Житель Лепеля нашел на огороде ежика, тот его укусил. Мужчина делает прививки от бешенства
Источник материала: Tut.by
Житель Лепеля нашел на огороде ежика, тот его укусил. Сейчас мужчина делает прививки от бешенства,
Ежик пришел на огород в центре города. Хозяин принес его в дом, однако зверек покусал мужчину.
Через два дня ежик умер. Выяснилось, что он был болен бешенством. Потерпевший мужчина проходит курс антирабической вакцинации.
Напомним, в мае в подъезде многоквартирного дома в Лиозно нашли
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Ежик пришел на огород в центре города. Хозяин принес его в дом, однако зверек покусал мужчину.
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