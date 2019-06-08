Житель Лепеля нашел на огороде ежика, тот его укусил. Мужчина делает прививки от бешенства

Источник материала: Tut.by

Житель Лепеля нашел на огороде ежика, тот его укусил. Сейчас мужчина делает прививки от бешенства, сообщает «Лепельскі край».

Ежик пришел на огород в центре города. Хозяин принес его в дом, однако зверек покусал мужчину.

Через два дня ежик умер. Выяснилось, что он был болен бешенством. Потерпевший мужчина проходит курс антирабической вакцинации.

Напомним, в мае в подъезде многоквартирного дома в Лиозно нашли двух лисят . Одного из них привезли в Витебский зоопарк. Через два дня животное умерло: у него обнаружили вирус бешенства. Люди, которые принесли лисенка, и директор зоопарка проходят курс вакцинации.

Бешенство — смертельное заболевание. Чтобы не заболеть, лучше всего не контактировать с бездомными животными. Если вы подобрали такое животное на улице, то его нужно показать ветеринару, советуют врачи.

Если вас укусило домашнее животное, то все равно надо обратиться к врачу и сообщить об этом ветеринару.