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Число пострадавших при столкновении туристических автобусов в Сочи возросло до 26
09.06.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи достигло 26, из них 23 человека госпитализировали, сообщили в Минздраве Краснодарского края.
По состоянию на 11.00 за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работали 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека», — рассказали в пресс-службе. Мэр Сочи Анатолий Пахомов уточнил, что среди пострадавших трое детей, которые не получили серьезных травм.
По данным правоохранительных органов, один автобус не уступил дорогу другому.
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Число пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи достигло 26, из них 23 человека госпитализировали, сообщили в Минздраве Краснодарского...
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