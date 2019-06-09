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В Пинском районе при столкновении с легковушкой погиб мотоциклист-бесправник

10.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе при столкновении с легковушкой погиб мотоциклист-бесправник
По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 8 июня около 13 часов на автодороге М-10 Кобрин — Гомель — граница РФ 24-летний житель Ивановского района, ранее лишенный права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом «Ямаха». На 425-м километре автодороги, не выбрал безопасную скорость движения и совершил попутное столкновение с автомобилем «Ваз 21214», водитель которого совершал маневр левого поворота. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.


В Пинском районе при столкновении с легковушкой погиб мотоциклист-бесправник

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