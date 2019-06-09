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Шестилетний ребенок утонул в Кобринском районе

10.06.2019 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе в водоеме утонул шестилетний мальчик, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД.

Шестилетний ребенок утонул в Кобринском районе

Несчастный случай произошел 9 июня. По предварительной информации, на спасательный пост ОСВОД Каташи примерно в 15.55 обратился житель деревни Еремичи с просьбой найти его сына. В 16.10 ребенка подняли с глубины около 1,5 м. До прибытия бригады скорой помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако они не принесли результата. Медики констатировали смерть мальчика.

По информации портала Виртуальный Брест мальчик отдыхал на озере со своим отчимом, мать в этой время была на работе. В социальных сетях пишут, что мужчину проверили на наличие алкоголя, он был трезв. Как он сам пояснил - отвлёкся на разговор с приятелем, и упустил из вида ребёнка на несколько минут. Перед тем, как обратиться к спасателям, мужчина около 15 минут сам предпринимал попытки поиска, но они не увенчались успехом. В семье есть ещё девочка (младшая).

Шестилетний ребенок утонул в Кобринском районе

иллюстрация

В Брестской области за выходные это не единственный несчастный случай на воде. Так, в Ивановском районе при ловле раков утонул 45-летний местный житель. В Березовском районе в водохранилище Селец обнаружено тело 37-летнего рыбака. Мужчина поплыл за отчалившей от берега лодкой и утонул. Водолазно-поисковая группа вела его поиски с 6 июня, спустя двое суток тело было найдено.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Кобринском районе в водоеме утонул шестилетний мальчик, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации ОСВОД. Несчастный случай произошел 9 июня. По...
 
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