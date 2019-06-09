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За минувшие выходные в Гродненской области утонули двое мужчин

10.06.2019 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области в минувшие выходные утонули двое мужчин, сообщает милиция региона. Первый случай произошел в Сморгонском районе, второй — в Щучинском. Люди купались в местах, не оборудованных для отдыха и купания.

В Сморгонском районе в деревне Белое в субботу в местном озере утонул 52-летний мужчина.

В воскресенье в Немане в Щучинском районе утонул 41-летний местный житель.

 
 
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Люди купались в не предназначенных для этого местах.
 
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