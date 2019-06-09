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За минувшие выходные в Гродненской области утонули двое мужчин
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области в минувшие выходные утонули двое мужчин,
В Сморгонском районе в деревне Белое в субботу в местном озере утонул 52-летний мужчина.
В воскресенье в Немане в Щучинском районе утонул 41-летний местный житель.
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