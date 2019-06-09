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Отсутствие должного контроля

10.06.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории Кричевского района Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
Определяющей целью Государственной программы является обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.
Вместе с тем, при проверке качества проведенных в рамках капитального ремонта строительно-монтажных работ в жилых домах города свидетельствуют не только об отсутствии должного контроля со стороны заказчиков и получателей бюджетных средств за качеством выполненных строительно-монтажных работ, но и вызывают обоснованные сом­нения в достижении поставленной Государственной программой цели.
Результаты проверочных мероприятий свидетельствуют о бесконт­рольности за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделяемых из районного бюджета в рамках Государственной программы на выполнение работ по модернизации котельных на местных видах топлива, капитальному ремонту жилых домов государственного жилищного фонда.
По результатам проверки в районный исполнительный комитет внесено представление об устранении нарушений законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории района Государственной программы. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям распорядителей бюджетных средств.
Е. Еремин,
помощник прокурора района
юрист 2 класса.

 
 
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Прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории Кричевского района
 
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