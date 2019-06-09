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Отсутствие должного контроля
10.06.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории Кричевского района Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
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Прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории Кричевского района
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