Отсутствие должного контроля

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории Кричевского района Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

Определяющей целью Государственной программы является обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Вместе с тем, при проверке качества проведенных в рамках капитального ремонта строительно-монтажных работ в жилых домах города свидетельствуют не только об отсутствии должного контроля со стороны заказчиков и получателей бюджетных средств за качеством выполненных строительно-монтажных работ, но и вызывают обоснованные сом­нения в достижении поставленной Государственной программой цели.

Результаты проверочных мероприятий свидетельствуют о бесконт­рольности за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделяемых из районного бюджета в рамках Государственной программы на выполнение работ по модернизации котельных на местных видах топлива, капитальному ремонту жилых домов государственного жилищного фонда.

По результатам проверки в районный исполнительный комитет внесено представление об устранении нарушений законодательства о борьбе с коррупцией при реализации на территории района Государственной программы. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям распорядителей бюджетных средств.

Е. Еремин,

помощник прокурора района

юрист 2 класса.