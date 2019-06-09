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В Пинском районе горела фура с углём, а в Пинске – гараж с машиной

10.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Дарья Лазарчик сообщила корреспонденту pinsknews.by подробности происшествий.

В Пинском районе горела фура с углём, а в Пинске – гараж с машиной
Ранним утром 9 июня пинским спасателям поступило сообщение, что в гаражно-строительном кооперативе «Галевский» из запертого гаража идет дым. Возгорание было ликвидировано спустя 9 минут после прибытия пожарных расчетов. Огнем поврежден автомобиль «Мерседес Вито», стены и имущество внутри гаража, принадлежащего 54-летней пинчанке. Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты называют – короткое замыкание электропроводки автомобиля.


В Пинском районе горела фура с углём, а в Пинске – гараж с машиной
В Пинском районе горела фура с углём, а в Пинске – гараж с машиной
Древесный уголь в прицепе большегрузного автомобиля загорелся 1 июня около девяти вечера на стоянке у кафе «Светлана» в деревне Посеничи. Известно, что автомобиль принадлежит одному из пинских частных предприятий. Огнем поврежден тент и 200 килограммов угля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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