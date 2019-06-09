В Пинске горел балкон, а в Пинском районе детская шалость со спичками привела к пожару хозпостройки

Источник материала: Полесская правда

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Дарья Лазарчик сообщила корреспонденту pinsknews.by, что с начала года в Пинске и районе произошло 33 пожара, из них 10 – в городе, 23 – в районе. В огне погибло 3 человека.









Дарья Лазарчик сообщила подробности недавно произошедших инцидентов, отметив, что специалистам еще предстоит выяснить причину пожара на балконе 7-го этажа в одной из многоэтажек по улице Солнечной в Пинске. Сообщение о пожаре поступило в службу ГРОЧС 4 июня днем. Спустя 6 минут спасатели прибыли на место вызова и быстро потушили возгорание на балконе квартиры, принадлежащей 37-летнему пинчанину. Огнем повреждены оконная рама, закопчены стены и потолок.





7 июня в деревне Изин Молотковичского сельсовета сгорела хозяйственная постройка, принадлежащая 84-летнему местному жителю. Рассматриваемая версия возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.





А вот наиболее вероятной причиной возгорания хозпостройки деревне Новоселье Ставокского сельсовета, которое произошло 2 июня, пожарные называют детскую шалость с огнем. Огонь уничтожил 50 процентов кровли постройки.

Пинский ГРОЧС напоминает! Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об опасности игр со спичками, храните спички в недоступных для детей местах, не разрешайте пользоваться газовыми приборами, повторите с ребенком номера телефонов экстренных служб.