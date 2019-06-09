Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Президиум Борисовской районной организации ОСВОД обращается ко всем любителям рыбной ловли помнить о своем здоровье и строго соблюдать меры безопасности на водах!
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Трагедия на рыбалке
Источник материала: Единство
Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Президиум Борисовской районной организации ОСВОД обращается ко всем любителям рыбной ловли помнить о своем здоровье и строго соблюдать меры безопасности на водах!
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Как сообщается на канале "Привет, Борисов!", рано утром во время рыбной ловли на озере вблизи д. Бытча Борисовского района обнаружен без признаков жизни...
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