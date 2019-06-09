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Задержанная в Пинске женщина-водитель «Порше» уже была лишена прав за пьяную езду

10.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать женщину-водителя, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Задержанная в Пинске женщина-водитель «Порше» уже была лишена прав за пьяную езду
В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими регистрационными номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ. За рулем иномарки оказалась минчанка 1983 года рождения. Женщина была пьяна — почти 3 промилле в парах выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.

Сотрудники милиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль пьяными, чтобы предотвратить несчастье на дороге.

По информации БелТА.

Фото канала «Zello Пинск ГАИ».

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