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Задержанная в Пинске женщина-водитель «Порше» уже была лишена прав за пьяную езду
10.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске местные жители
В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. В ходе разбирательства инспекторы установили, что с 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.
Сотрудники милиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о водителях, которые садятся за руль пьяными, чтобы предотвратить несчастье на дороге.
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