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ОСВОД: за неделю в Беларуси утонули 20 человек, в том числе трое детей

10.06.2019 16:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 человек погибли от утопления за минувшую неделю, в том числе трое детей. Такие данные озвучили TUT.BY в Минской городской организации ОСВОД. Больше всего происшествий отмечено в Витебской, Брестской, Гомельской и Минской областях.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пять человек погибли на воде в Витебской области, еще по четыре случая — в Брестской, Гомельской и Минской областях. Всего 20 происшествий за неделю. Еще 33 человека были спасены (из них 8 — дети или подростки).

Чаще всего гибнут пьяными

Как показывает статистика, зачастую гибнут люди, которые купаются пьяными. Так, в Брестской области (Березовский район) утонул в техническом водоеме возле фермы 46-летний мужчина, а в Витебской области (город Барань, Оршанский район) 33-летний мужчина при купании в пожарном водоеме рядом с конно-спортивным комплексом.

Таким же образом на Витебщине погибли 48-летний мужчина в пруду в деревне Бильдюги (Шарковщинский район) и 51-летний мужчина на озеро Люхово (Полоцкий район). В Гомельской области 44-летний мужчина захлебнулся в водоеме на улице Лермонтова в Хойниках, а в Гродненской — 52-летний мужчина, купаясь в затопленном карьере «Белое» (Сморгонский район). В Минской области пьяными погибли 26-летний парень в водохранилище «Криница» и 31-летний мужчина в реке Волма (Смолевичский район).

Еще двое пенсионеров в Минской области пьяными упали в воду и захлебнулись: 67-летний мужчина в агрогородке Срочи (Любанский район) и 62-летний на мелиоративном канале в городе Любань.

Трое детей и двое рыбаков

Еще в трех случаях погибли трое трезвых купальщиков: 47-летний мужчина в заливе Сожа в Гомеле, 53-летний в озере Чечель в деревне Старое Село (Ветковский район) и 45-летний в реке Западная Двина в Полоцке.

Вода унесла жизни троих детей. В среду, 5 июня, на реке Друть в Рогачеве утонул 14-летний школьник, а в мелиоративном канале у деревни Озерное (Любанский район) — 17-летний мальчик. В минувшее воскресенье, 9 июня, в озере у деревни Каташи (Кобринский район) захлебнулся 6-летний мальчик.

Еще два случая гибели отмечены в Минской области: 37-летний мужчина в водохранилище Селец (Кобринский район) ловил рыбу и упал в воду, а 45-летний мужчина в реке Ясельда (возле деревни Мотоль, Ивановский район) захлебнулся при ловле раков.

Вероятно, болезнь стала причиной трагедии в деревне Боровое (Верхнедвинский район, Витебская область): там в пруду утонул 31-летний инвалид, не исключено, был приступ. А в деревне Слобода (Чаусский район, Могилевская область) в реке Реста нашли 60-летнего мужчину, который отправился рыбачить; известно, что у него была эпилепсия.

Всего с начала года на воде погибли 110 человек (включая 13 детей и подростков). Еще 79 были спасены. За нарушение правил поведения на воде предупреждение получили уже 6172 человека.

 
Теги: Гомель
 
 
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