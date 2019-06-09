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Устанавливаются личности женщины и мужчины, подозреваются в хищении кошелька
10.06.2019 17:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности женщины и мужчины, которые подозреваются в хищении кошелька из торгового зала магазина, расположенного по адресу: Брест, пр-т Машерова, д.17.
Указанные лица находились в магазине в период времени с 20:12 до 20:40 часов 05.06.2019.
При наличии информации о личности данных граждан, просим сообщить по телефонам: +375(29)7207426, 27-59-21, ОДС 8236590, либо по телефону 102.
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Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности женщины и мужчины, которые подозреваются в хищении кошелька из торгового...
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