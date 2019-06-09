Устанавливаются личности женщины и мужчины, подозреваются в хищении кошелька

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливаются личности женщины и мужчины, которые подозреваются в хищении кошелька из торгового зала магазина, расположенного по адресу: Брест, пр-т Машерова, д.17.





Указанные лица находились в магазине в период времени с 20:12 до 20:40 часов 05.06.2019.

При наличии информации о личности данных граждан, просим сообщить по телефонам: +375(29)7207426, 27-59-21, ОДС 8236590, либо по телефону 102.