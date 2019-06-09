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Житель Борисовского района прострелил себе ногу найденным пистолетом и пошел под суд

10.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Позже правоохранители нашли в доме жителя Борисовского района еще и рабочие патроны, которые тот хранил с 1970-х. За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия против пенсионера возбудили два уголовных дела.

Как рассказала помощник прокурора Борисовского района Анастасия Сивакова, 69-летний житель деревни Ганцевичи пошел под суд за незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия.

Летом прошлого года мужчина нашел в лесу вблизи своей деревни пистолет конструкции Токарева образца 1933 года и присвоил. Эксперты выдали заключение: пистолет — нарезное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы. В магазине ТТ обнаружили восемь патронов.

— Найденный пистолет мужчина понес домой и в пути случайно выстрелил себе в ногу. Получив серьезное ранение, пенсионер обратился за медпомощью, а медики сообщили об инциденте в милицию. При проверке правоохранители нашли у пенсионера пистолет с патронами и еще 19 патронов к другому оружию, которые, как пояснил обвиняемый, он получил еще работая инструктором в структуре ДОСААФ на Витебщине. А когда менял место жительства, привез патроны с собой в Борисовский район, — пояснила Анастасия Сивакова.

Суд признал пенсионера виновным сразу по двум частям статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, совершенные повторно). При вынесении вердикта суд учел возраст обвиняемого и состояние его здоровья и избрал наказание, не связанное с лишением свободы: 2 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества.

https://www.mlyn.by/2019/06/zhitel-borisovskogo-rajona-prostrelil-sebe-nogu-najdennym-pistoletom-i-poshel-pod-sud/

 
 
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Пенсионер нашел в лесу пистолет, а когда вез его домой, случайно прострелил себе ногу.
 
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