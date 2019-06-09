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В Шклове в реке обнаружили тело пациента, сбежавшего из больницы

10.06.2019 18:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шклове в реке обнаружили тело пациента местной больницы. 62-летний мужчина проходил лечение после попытки суицида, но сбежал. Что произошло дальше, установит следствие.

Тело местного жителя обнаружили днем 8 июня, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович. На теле пенсионера не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти — утопление.

Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.

 
 
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Мужчина проходл лечение после попытки суицида.
 
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