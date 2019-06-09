|
В Шклове в реке обнаружили тело пациента, сбежавшего из больницы
Источник материала: Tut.by
В Шклове в реке обнаружили тело пациента местной больницы. 62-летний мужчина проходил лечение после попытки суицида, но сбежал. Что произошло дальше, установит следствие.
Тело местного жителя обнаружили днем 8 июня, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович. На теле пенсионера не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти — утопление.
Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина проходл лечение после попытки суицида.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)