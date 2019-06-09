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Брестчанин хотел вернуть возлюбленную, а оказался в реанимации
10.06.2019 19:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ОДС Московского РОВД Бреста позвонил брестчанин 1979 года рождения и сообщил, что перерезал горло мужчине.
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В ОДС Московского РОВД Бреста позвонил брестчанин 1979 года рождения и сообщил, что перерезал горло мужчине. На место незамедлительно выехала...
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