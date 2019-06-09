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Брестчанин хотел вернуть возлюбленную, а оказался в реанимации

10.06.2019 19:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ОДС Московского РОВД Бреста позвонил брестчанин 1979 года рождения и сообщил, что перерезал горло мужчине.

Брестчанин хотел вернуть возлюбленную, а оказался в реанимации


На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также бригада медиков. Правоохранители установили, что пострадавший является неработающим жителем областного центра 1971 года рождения, который днем пришел к Б., чтобы забрать свою возлюбленную. Женщина сожительствовала с потерпевшим, однако решила уйти к другому. Выбор пал на Б. Этот поступок задел В., и он решил разобраться по-мужски. Житель города над Бугом, к слову, ранее судимый, приехал отвоевать свою любовь. Хозяин квартиры, услышав оскорбления в свой адрес, взял кухонный нож и вытолкнул непрошеного гостя на лестничную площадку, там, находясь под воздействием «коктейля» из выпитого ранее алкоголя и нецензурных слов визитера, мужчина ударил ножом в шею соперника. 

Пострадавший находится в реанимации, его обидчик в ИВС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь. 

 
Теги: Брест
 
 
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  В ОДС Московского РОВД Бреста позвонил брестчанин 1979 года рождения и сообщил, что перерезал горло мужчине. На место незамедлительно выехала...
 
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