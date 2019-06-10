В Одессе горела психиатрическая больница: есть погибшие

Источник материала: Tut.by

В Одессе случился пожар в психиатрической больнице. В момент возгорания в помещении находилось более 50 человек. Есть погибшие.



Фото: od.npu.gov.ua

По предварительным данным полиции , в результате пожара, площадь которого достигла 500 квадратных метров, погибли четыре человека. Возможно, среди погибших — медсестра больницы.

На момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, в том числе три работника больницы.

Сейчас в больницах находится 41 человек.

Видео: Думская Нет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 6 погибших. Он поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать госкомисиию по расследованию причин возгорания.