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В Одессе горела психиатрическая больница: есть погибшие
Источник материала: Tut.by
В Одессе случился пожар в психиатрической больнице. В момент возгорания в помещении находилось более 50 человек. Есть погибшие.
По предварительным данным
На момент возгорания в отделении медицинского центра находился 51 человек, в том числе три работника больницы.
Сейчас в больницах находится 41 человек.
Видео:
Президент Украины Владимир Зеленский
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В Одессе случился пожар в психиатрической больнице. В момент возгорания в помещении находилось более 50 человек. Есть погибшие.
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