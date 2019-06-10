В порту Махачкалы на танкере прогремел взрыв. Погибли три человека

Источник материала: Tut.by

В порту Махачкалы в России на одном из танкеров произошел взрыв, сообщает РБК со ссылкой на Управление МЧС по Дагестану. По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел в машинном отделении в момент перекачки нефтепродуктов. Погибли три человека.



Фото: МЧС РФ

«РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав передает, что в результате ЧП пострадали пять человек, один из пострадавших получил ожоги 95% тела.

Позднее в пресс-службе Росморречфлота РБК сообщили о трех погибших и двух пострадавших. Всего на танкере находились 12 человек. По данным «РИА Новости», «В.Ф. Танкер 16» в момент взрыва находился у четвертого причала.

Видео: Следственный комитет России

Акваторию порта закрыли после пожара. Угрозы возгорания груза нет, сообщила пресс-служба «Транснефти».

Компания «В.Ф. Танкер» занимается перевозкой нефти, мазута, дизтоплива, бензина, пищевых и индустриальных масел по внутренним и международным маршрутам. В эксплуатации компании находятся 62 судна общей грузоподъемностью 320,95 тысяч тонн. В декабре «В.Ф. Танкер» вошла в состав Волжского пароходства. Обе компании входят в VBTH международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина.