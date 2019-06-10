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В Орше в Днепре возле пляжа нашли снаряды и мину
Источник материала: Tut.by
В Орше в Днепре возле городского пляжа нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны,
Работники ОСВОДа проверяли Днепр и места отдыха к летнему сезону и напротив городского пляжа увидели в реке предмет, похожий на снаряд. Вызвали саперов.
Специалисты обследовали дно водоема и достали шесть артиллерийских снарядов калибра 75 мм, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, минометную мину калибра 82 мм и гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
Все опасные находки уничтожили.
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Работники ОСВОДа проверяли Днепр и места отдыха - в каком они состоянии к летнему сезону. Напротив городского пляжа увидели в реке предмет, похожий на снаряд....
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