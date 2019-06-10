ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше в Днепре возле пляжа нашли снаряды и мину

11.06.2019 11:44 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Орше в Днепре возле городского пляжа нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает милиция региона.


Фото: infograd.by

Работники ОСВОДа проверяли Днепр и места отдыха к летнему сезону и напротив городского пляжа увидели в реке предмет, похожий на снаряд. Вызвали саперов.

Специалисты обследовали дно водоема и достали шесть артиллерийских снарядов калибра 75 мм, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, минометную мину калибра 82 мм и гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Все опасные находки уничтожили.


Фото: infograd.by
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники ОСВОДа проверяли Днепр и места отдыха - в каком они состоянии к летнему сезону. Напротив городского пляжа увидели в реке предмет, похожий на снаряд....
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В порту Махачкалы на танкере прогремел взрыв. Погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне женский натуральная кожа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика