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В Вороновском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход

11.06.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход

На автодороге М11 (граница Литовской Республики-Слоним) около 12 часов ночи 46-летний пешеход двигался по краю проезжей части и, подойдя к припаркованным фурам, попросил у водителей сигарету. Дальнобойщики не отказали ему в просьбе и далее начали садиться по своим машинам, а мужчина стал переходить дорогу. 

– В это время водитель «Ауди» двигался со стороны деревни Бенякони в направлении Вороново к родственникам. Не заметив пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения, житель Литвы совершил наезд на него, – сообщили в ГАИ облисполкома.

В результате происшествия от полученных многочисленных травм 46-летний мужчина скончался на месте ДТП. К слову, он не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
В Вороновском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход
В Вороновском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход
В Вороновском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход
Служба информации «ГП»
Фото: gaigrodno.by
 
 
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На автодороге М11 (граница Литовской Республики-Слоним) около 12 часов ночи 46-летний пешеход двигался по краю проезжей части и, подойдя к припаркованным фурам,...
 
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