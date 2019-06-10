В Вороновском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход

Источник материала: Вороновская газета





На автодороге М11 (граница Литовской Республики-Слоним) около 12 часов ночи 46-летний пешеход двигался по краю проезжей части и, подойдя к припаркованным фурам, попросил у водителей сигарету. Дальнобойщики не отказали ему в просьбе и далее начали садиться по своим машинам, а мужчина стал переходить дорогу.

– В это время водитель «Ауди» двигался со стороны деревни Бенякони в направлении Вороново к родственникам. Не заметив пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения, житель Литвы совершил наезд на него, – сообщили в ГАИ облисполкома.

В результате происшествия от полученных многочисленных травм 46-летний мужчина скончался на месте ДТП. К слову, он не был обозначен световозвращающими элементами и, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.









Служба информации «ГП»

Фото: gaigrodno.by