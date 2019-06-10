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Два маленьких мальчика утонули за выходные в водоёмах Брестской области

11.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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По информации официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, днем 9 июня 6-летний мальчик отдыхал на озере, расположенном вблизи д. Каташи Кобринского района, вместе с членами семьи. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Взрослые обратились за помощью к спасателям, которые обнаружили тело мальчика на дне водоема. Проведенные спасателями и бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительного результата не принесли.

Два маленьких мальчика утонули за выходные в водоёмах Брестской области
Вечером 10 июня в Лунинецкий РОВД поступило сообщение о том, что вблизи водоема, расположенного возле школы в Микашевичах, пропал пятилетний ребенок. Работой следственно-оперативной группы установлено, что в тот день мать ребенка была в гостях с компанией. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ушла домой спать, оставив сына под присмотром своей двоюродной сестры. Родственница вместе с двумя подругами, пошли к водоему, взяв мальчика с собой. При этом женщины не контролировали местонахождение ребенка, в результате чего он пропал из поля зрения. Примерно в 20 часов 40 минут тело мальчика было обнаружено в водоеме участковым инспектором милиции.

По указанным фактам соответствующими территориальными следственными подразделениями проводятся проверки, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства происшествий, а также причины и условия, им способствовавшие.

УСК по Брестской области напоминает: 

  • купайтесь только в разрешенных для этого местах;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • во время отдыха на водоеме обеспечивайте детей средствами, удерживающими их на поверхности воды (круги, нарукавники и т.д.);
  • разрешайте детям купание только на огороженных для них участках водоемов с небольшой глубиной;
  • подавайте детям пример безопасного поведения во время отдыха на водоемах.
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