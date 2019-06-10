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В д.Збойск сгорел человек

11.06.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

10 июня около 5 часов утра диспетчеру Ивьевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Збойск.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили открытое горение кровли, крыша уже обрушилась. Спасатели, звеном ГДЗС, тут же пробрались внутрь дома, где под обломками сгоревших строительных конструкций, обнаружили погибшего хозяина дома, мужчину 1949 г.р.

Как выяснилось, в момент происшествия хозяин домовладения находился в доме один. Спасателей вызвали проживающие рядом соседи, услышав треск шифера. Дом в это время уже был охвачен огнем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем при курении и нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание).

МЧС напоминает, что неосторожное обращение с огнем – одна из самых распространенных причин пожаров. Пожары, вызванные непогашенной сигаретой, ежегодно уносят сотни жизни, причем с каждым годом эта цифра растет.

М. Хлистовский, инспектор ГПиВО Ивьевского РОЧС.

 
 
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10 июня около 5 часов утра диспетчеру Ивьевского районного отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Збойск. Прибывшие подразделения МЧС...
 
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