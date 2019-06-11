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Алло, Куба?! Неизвестный наговорил с телефона предприятия «Лидское пиво» на 11 тысяч долларов

11.06.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Алло, Куба?! Неизвестный наговорил с телефона предприятия «Лидское пиво» на 11 тысяч долларов

В Лидском районе ищут мошенника, который в период с 14 по 15 мая осуществил несанкционированный доступ к телефонной станции ОАО «Лидское пиво». 

Звонки хакер совершал в Республику Куба, чем причинил ущерб предприятию на сумму 23 228 белорусских рублей.

В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по ст. 216 ч. 2 УК РБ «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере». Преступнику грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

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В Лидском районе ищут мошенника, который в период с 14 по 15 мая осуществил несанкционированный доступ к телефонной станции ОАО «Лидское пиво».  Звонки хакер...
 
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