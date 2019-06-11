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Разбита новая остановка: кто это сделал?

12.06.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

А теперь в поле зрения журналистов попал другой объект – современная автобусная остановка возле строящегося торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Гагарина и Строителей в минском направлении. Утром 11 июня корреспондент «А» увидел, что разбито стекло с изображением памятника князю Борису на одной из перегородок, и сообщил об этом в милицию.

– Полная деградация, — с досадой сказали мужчина и женщина, находившиеся на остановке. – Да такое много где творится. Ночью пьяная молодежь лавки ломает, выворачивает их из земли. Лучше бы свою энергию в другое русло направили…

В этот же день на одном борисовском негосударственном источнике информации появился материал об этом. В нем сообщалось, что, якобы, сотрудники Следственного комитета выдвинули версию о том, что стекло могло треснуть от сильной жары. Журналисты «А» поставили эту информацию под сомнение, так как на остановке установлены хорошего качества антивандальные стекла, и очень мала вероятность того, что в жаркую погоду они могли треснуть. Как оказалось, журналисты «А» были правы.

Как прокомментировали в Борисовском РУВД, в настоящий момент запись с камеры видеонаблюдения изъята. На ней видно, что около 3.00 ночи неизвестный мужчина средних лет на остановке наткнулся на стекло. Возможно, он был в нетрезвом состоянии. Сейчас сотрудники РУВД занимаются установкой личности этого мужчины, повредившего имущество.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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