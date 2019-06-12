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В Светлогорском районе мужчина копал для внуков песочницу, нашел винтовку - и она выстрелила
Источник материала: Tut.by
12 июня в Светлогорскую больницу с огнестрельным ранением доставили 68-летнего жителя района. Что произошло?
Пенсионер решил сделать для внуков во дворе дома песочницу. Во время земляных работ мужчина нашел самозарядную винтовку системы Токарева (СВТ-40) времен Великой отечественной войны, взял бензорез и начал пилить орудие. В этот момент и произошел выстрел. Как выяснилось, магазин был пустой, но единственный патрон находился в патроннике.
С диагнозом «сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости» пострадавшего доставили в больницу.
По этому происшествию
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Во время земляных работ мужчина нашел самозарядную винтовку системы Токарева.
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