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В Светлогорском районе мужчина копал для внуков песочницу, нашел винтовку - и она выстрелила

13.06.2019 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 июня в Светлогорскую больницу с огнестрельным ранением доставили 68-летнего жителя района. Что произошло?


Пенсионер решил сделать для внуков во дворе дома песочницу. Во время земляных работ мужчина нашел самозарядную винтовку системы Токарева (СВТ-40) времен Великой отечественной войны, взял бензорез и начал пилить орудие. В этот момент и произошел выстрел. Как выяснилось, магазин был пустой, но единственный патрон находился в патроннике.

С диагнозом «сквозное огнестрельное ранение, огнестрельный оскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости» пострадавшего доставили в больницу.

По этому происшествию проводится проверка.

 
 
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Во время земляных работ мужчина нашел самозарядную винтовку системы Токарева.
 
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