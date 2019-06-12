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На заброшенной территории предприятия в Могилеве от удара током погибли двое мужчин
Источник материала: Tut.by
В Могилеве днем 13 июня двое мужчин погибли от удара током,
По предварительным данным, погибшие 30 и 32 лет не являлись сотрудниками предприятия. Они пришли демонтировать канализационные трубы, потому находились в тоннеле, предназначенном для обслуживания коммуникаций. Сюда, в тоннель, они ранее самовольно провели электрический кабель.
— Из-за ненадлежащего использования электрооборудования мужчины получили разряд электрического тока, от которого скончались на месте происшествия, — уточнили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Погибшие хотели украсть канализационные трубы, чтобы продать их на металлолом. Даже проложили для этого электрический кабель.
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