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Милиция в Витебске ищет женщину, укравшую все цветы с городской клумбы
Источник материала: Tut.by
Витебская милиция устанавливает личность женщины, которая сорвала все цветы с клумбы на Московском проспекте. Видео инцидента
Кража произошла утром 14 июня возле здания стоматологии на Московском проспекте. На записи видно, как пожилая женщина подошла к клумбе, сорвала с нее все до единого цветы, сложила их в пакет и, оглядываясь, ушла.
В милиции подозревают, что женщина рвала цветы с городских клумб не раз.
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В милиции подозревают, что женщина рвала цветы с городских клумб не раз.
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