Милиция в Витебске ищет женщину, укравшую все цветы с городской клумбы

Источник материала: Tut.by

Витебская милиция устанавливает личность женщины, которая сорвала все цветы с клумбы на Московском проспекте. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Жулики Витебска».



Скриншот записи видеокамеры

Кража произошла утром 14 июня возле здания стоматологии на Московском проспекте. На записи видно, как пожилая женщина подошла к клумбе, сорвала с нее все до единого цветы, сложила их в пакет и, оглядываясь, ушла.

В милиции подозревают, что женщина рвала цветы с городских клумб не раз.