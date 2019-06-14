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Милиция в Витебске ищет женщину, укравшую все цветы с городской клумбы

14.06.2019 17:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская милиция устанавливает личность женщины, которая сорвала все цветы с клумбы на Московском проспекте. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Жулики Витебска».


Скриншот записи видеокамеры

Кража произошла утром 14 июня возле здания стоматологии на Московском проспекте. На записи видно, как пожилая женщина подошла к клумбе, сорвала с нее все до единого цветы, сложила их в пакет и, оглядываясь, ушла.

В милиции подозревают, что женщина рвала цветы с городских клумб не раз.

 
Теги: Витебск
 
 
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В милиции подозревают, что женщина рвала цветы с городских клумб не раз.
 
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