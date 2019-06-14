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В Минске открытым пламенем горел кабинет в здании одного из факультетов БГУ

14.06.2019 21:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 июня в здании на Курчатова, где находится Факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, произошел пожар.


Фото: МЧС

О возгорании TUT.BY сообщили очевидцы и прислали видео пожара.


Открыть/скачать видео (1.22 МБ)

В МЧС информацию о пожаре подтвердили, на место выезжали спасатели. Горел кабинет на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал. В 20.05 пожар локализировали, в 20.12 ликвидировали, уточнили TUT.BY в МЧС. Причины возгорания устанавливаются.


Фото предоставлено читателем TUT.BY
 
 
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Вечером 14 июня в здании на Курчатова, где находится Факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, произошел пожар.
 
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