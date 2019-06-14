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В Минске открытым пламенем горел кабинет в здании одного из факультетов БГУ
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 июня в здании на Курчатова, где находится Факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, произошел пожар.
О возгорании TUT.BY сообщили очевидцы и прислали видео пожара.
В МЧС информацию о пожаре подтвердили, на место выезжали спасатели. Горел кабинет на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал. В 20.05 пожар локализировали, в 20.12 ликвидировали, уточнили TUT.BY в МЧС. Причины возгорания устанавливаются.
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Вечером 14 июня в здании на Курчатова, где находится Факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ, произошел пожар.
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