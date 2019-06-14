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Устанавливается личность мужчины по фото

15.06.2019 06:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины.

Устанавливается личность мужчины по фото

При наличии информации о личности данного мужчины просьба сообщить по телефонам: +37529 2043635, 275914, ОДС: +37529 8236590 либо по телефону 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины. При наличии информации о личности данного мужчины просьба...
 
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