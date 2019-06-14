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Устанавливается личность мужчины по фото
15.06.2019 06:28 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины.
При наличии информации о личности данного мужчины просьба сообщить по телефонам: +37529 2043635, 275914, ОДС: +37529 8236590 либо по телефону 102.
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Сотрудниками ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины. При наличии информации о личности данного мужчины просьба...
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