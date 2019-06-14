Житель Пинского района получил штраф за то, что за деньги возил попутчиков через blablacar

Источник материала: Виртуальный Брест

Жителя Пинского района, который брал попутчиков через сайт blablacar, наказали штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба Верховного суда.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

19 мая мужчина разместил объявление на сайте blablacar.ru и принял заказ на перевозку двух пассажиров из города Пинска в Россию за 2 000 российских рублей с человека. Как выяснили налоговики, за время регистрации на сайте водитель осуществил 80 поездок. Какой он за это время получил доход, установить не удалось. Тем не менее суд пришел квыводу, что действия жителя Пинского района «свидетельствовали о направленности на систематическое получение прибыли от перевозки пассажиров по различным направлениям и являлись предпринимательской деятельностью».

В результате мужчине назначили 127,5 рублей штрафа. Так как нарушитель впервые привлекался к административной ответственности и признал вину, автомобиль у него не конфисковали.