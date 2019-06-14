ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Пинского района получил штраф за то, что за деньги возил попутчиков через blablacar

15.06.2019 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Жителя Пинского района, который брал попутчиков через сайт blablacar, наказали штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Житель Пинского района получил штраф за то, что за деньги возил попутчиков через blablacar

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

19 мая мужчина разместил объявление на сайте blablacar.ru и принял заказ на перевозку двух пассажиров из города Пинска в Россию за 2 000 российских рублей с человека. Как выяснили налоговики, за время регистрации на сайте водитель осуществил 80 поездок. Какой он за это время получил доход, установить не удалось. Тем не менее суд пришел квыводу, что действия жителя Пинского района «свидетельствовали о направленности на систематическое получение прибыли от перевозки пассажиров по различным направлениям и являлись предпринимательской деятельностью».

В результате мужчине назначили 127,5 рублей штрафа. Так как нарушитель впервые привлекался к административной ответственности и признал вину, автомобиль у него не конфисковали.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Жителя Пинского района, который брал попутчиков через сайт blablacar, наказали штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Устанавливается личность мужчины по фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика