За один день в Гомельской области утонули четыре человека

Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки в Гомельской области в воде утонуло четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Первое сообщение о трагедии поступило в 13.01, 31-летний мужчина утонул в реке Днепр в городе Речице.

Спустя пять с половиной часов еще один мужчина утонул в реке Сож возле агрогородка Радуга Ветковского района.

Очередной трагедией стали события на реке Припять в городе Мозыре, там восемнадцатилетний парень утонул в 20.48.

Последним заплывом стало купание двадцатидевятилетнего мужчины в реке Сож возле города Чечерска. Его тело в реке до сих пор не обнаружено, но его поиски продолжаются.

Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.