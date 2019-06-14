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За один день в Гомельской области утонули четыре человека
Источник материала: Tut.by
За минувшие сутки в Гомельской области в воде утонуло четыре человека. Об этом
Первое сообщение о трагедии поступило в 13.01, 31-летний мужчина утонул в реке Днепр в городе Речице.
Спустя пять с половиной часов еще один мужчина утонул в реке Сож возле агрогородка Радуга Ветковского района.
Очередной трагедией стали события на реке Припять в городе Мозыре, там восемнадцатилетний парень утонул в 20.48.
Последним заплывом стало купание двадцатидевятилетнего мужчины в реке Сож возле города Чечерска. Его тело в реке до сих пор не обнаружено, но его поиски продолжаются.
Специалисты напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.
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В МЧС напоминают, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к...
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