|
В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода
Источник материала: Tut.by
Мужчина занимался укладкой газопровода, когда его засыпало землей. Он госпитализирован,
Сообщение о происшествии на улице Медовой в Жодино поступило спасателям 14 июня в 13.01.
Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин на своем частном подворье проводил земляные работы по укладке газового трубопровода. В какой-то момент произошло обрушение грунта в траншею глубиной три метра, в результате чего мужчина уже не смог выбраться самостоятельно.
При помощи специального инструмента спасатели вытащили пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован в городскую больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какой-то момент произошло обрушение грунта в траншею глубиной три метра, в результате чего мужчина уже не смог выбраться самостоятельно.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)