В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода

Источник материала: Tut.by

Мужчина занимался укладкой газопровода, когда его засыпало землей. Он госпитализирован, сообщает МЧС.







Сообщение о происшествии на улице Медовой в Жодино поступило спасателям 14 июня в 13.01.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин на своем частном подворье проводил земляные работы по укладке газового трубопровода. В какой-то момент произошло обрушение грунта в траншею глубиной три метра, в результате чего мужчина уже не смог выбраться самостоятельно.

При помощи специального инструмента спасатели вытащили пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован в городскую больницу.