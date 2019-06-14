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В Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода

15.06.2019 11:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина занимался укладкой газопровода, когда его засыпало землей. Он госпитализирован, сообщает МЧС.

Сообщение о происшествии на улице Медовой в Жодино поступило спасателям 14 июня в 13.01. 

Когда к месту вызова прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин на своем частном подворье проводил земляные работы по укладке газового трубопровода. В какой-то момент произошло обрушение грунта в траншею глубиной три метра, в результате чего мужчина уже не смог выбраться самостоятельно.

При помощи специального инструмента спасатели вытащили пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра он был госпитализирован в городскую больницу.

 
 
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В какой-то момент произошло обрушение грунта в траншею глубиной три метра, в результате чего мужчина уже не смог выбраться самостоятельно.
 
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