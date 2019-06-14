Пинчанин оштрафован за нелегальную перевозку пассажиров

Источник материала: Полесская правда

Житель Пинского района привлечен к административной ответственности за нелегальное оказание услуг по перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области. Как указывалось в протоколе, поступившем в суд, житель Пинского района осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



В мае он разместил рекламное объявление на сайте Blablacar.ru и принял заказ на перевозку двух пассажиров из Пинска в Россию. Предварительная стоимость услуги составила 2 тыс. российских рублей с человека. Сотрудники налоговой инспекции по городу Пинску установили, что мужчина зарегистрирован на сайте, на котором размещается информация о предоставлении услуг по перевозке пассажиров в попутных направлениях с указанием конкретной суммы оплаты. По сведениям сайта, всего он осуществил 80 поездок.

Суд пришел к выводу, что такие действия свидетельствовали о направленности на систематическое получение прибыли от перевозки пассажиров по различным направлениям и являлись предпринимательской деятельностью. В итоге жителю Пинского района назначен штраф в размере 5 базовых величин, что составляет 127,5 руб. без конфискации дохода от занятия предпринимательской деятельностью без госрегистрации. Дополнительное административное взыскание в виде конфискации автомобиля не применялось. Суд мотивировал это тем, что правонарушитель впервые привлекается к административной ответственности, вину в совершении правонарушения признает.

Постановление о наложении административного взыскания может быть обжаловано.