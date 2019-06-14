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Пинчанин оштрафован за нелегальную перевозку пассажиров
15.06.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Житель Пинского района привлечен к административной ответственности за нелегальное оказание услуг по перевозке пассажиров, сообщает
Суд пришел к выводу, что такие действия свидетельствовали о направленности на систематическое получение прибыли от перевозки пассажиров по различным направлениям и являлись предпринимательской деятельностью. В итоге жителю Пинского района назначен штраф в размере 5 базовых величин, что составляет 127,5 руб. без конфискации дохода от занятия предпринимательской деятельностью без госрегистрации. Дополнительное административное взыскание в виде конфискации автомобиля не применялось. Суд мотивировал это тем, что правонарушитель впервые привлекается к административной ответственности, вину в совершении правонарушения признает.
Постановление о наложении административного взыскания может быть обжаловано.
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